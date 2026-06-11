Elpidio Díaz considera que Olinia no es viable para sustituir mototaxis

El presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de Puebla, Elpidio Díaz Escobar, consideró que el automóvil eléctrico “Olinia” no es una opción viable para sustituir a los mototaxis que operan en las comunidades al interior del estado.

En entrevista, el legislador de Fuerza por México (FXM) cuestionó la propuesta del gobernador Alejandro Armenta Mier para sustituir con Olinia el transporte local, argumentando que las condiciones geográficas y financieras de los municipios complicarían el proyecto.

Apuntó que la funcionalidad del vehículo mexicano funcionaría bien en las zonas metropolitanas del estado, donde hay vialidades pavimentadas o de concreto hidráulico.

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Sin embargo, advirtió que el auto no resistirá las condiciones de otras comunidades como de la Sierra Norte, ya que los caminos son de terracería.

El diputado consideró que las unidades sufrirían averías mecánicas recurrentes por el tipo de suelo, sumado a que los tiempos de reparación y la proveeduría de refacciones no serían rápidos.

Además, puso en duda la capacidad financiera de los concesionarios para sumarse al programa, señalando que las familias de la Sierra Norte no con recursos suficientes.

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“Aquí donde hay pavimento sí van a ser funcionales, pero en la Sierra lo dudo; no hay economía. Aquí (en la capital) hay muchas fábricas, pero vamos a la Sierra y no tenemos de dónde van a tener recurso económico”, comentó.

Sin embargo, avaló que se regularice y autorice formalmente la operación de mototaxis en las demarcaciones que carecen de rutas de transporte convencional, siempre y cuando se utilicen vehículos mecánicamente aptos para la zona.

La propuesta del gobernador Alejandro Armenta es adquirir 8 mil unidades de Olinia para adaptarlos al transporte local, financiando el 20 por ciento del valor del automóvil y facilitando que los concesionarios sustituyan sus mototaxis actuales.

Editor: Renato León

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