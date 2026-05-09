En Congreso, presentan proyectos sobre problemáticas sociales de Miss Puebla

Con el objetivo de generar un espacio de análisis, diálogo y participación activa de las juventudes femeninas, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Xel Arianna Hernández García, llevó a cabo la “Presentación de Proyectos sobre Problemáticas Sociales y Liderazgo Juvenil de Miss Puebla”.

Durante el evento, la diputada destacó la importancia de abrir espacios de participación y visibilidad para las mujeres representantes de comunidades y municipios. Asimismo, reiteró que el Congreso del Estado se mantiene abierto para escuchar sus propuestas y construir una agenda incluyente que atienda las necesidades de las comunidades.

La legisladora Xel Arianna Hernández subrayó la importancia de fortalecer la participación de las mujeres, no solo como representantes de belleza, sino también en la toma de decisiones, así como en el reconocimiento de sus capacidades y liderazgos.

En este encuentro participaron mujeres de las categorías Teen, Miss y Petite, provenientes de municipios como Atlixco, Chignahuapan, Huejotzingo, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, Tehuacán y Zacatlán, quienes presentaron proyectos y propuestas para atender diversas problemáticas sociales desde una perspectiva juvenil y comunitaria.

El evento concluyó con la deliberación del jurado calificador, la presentación de resultados y la entrega de reconocimientos a las participantes, por su desempeño, compromiso y aportaciones en favor de sus comunidades.

Durante esta presentación de proyectos se contó con la presencia de Elsa Ruiz Betanzos, quien acudió en representación del diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.

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