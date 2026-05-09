San Andrés Cholula entrega en escuelas obsequios para madres

Lupita Cuautle, presidenta municipal de San Andrés Cholula, realizó por segundo año consecutivo la entrega de obsequios en escuelas con motivo del Día de las Madres, beneficiando a instituciones educativas de distintos niveles del municipio y fortaleciendo la convivencia entre las familias y la comunidad escolar.

Durante su mensaje, la munícipe destacó la importancia de valorar el esfuerzo, dedicación y amor que diariamente brindan las madres en la formación de sus hijas e hijos, así como en el desarrollo de las familias y la sociedad. Asimismo, reiteró que desde su gobierno se continuará impulsando acciones cercanas que promuevan la unión familiar y el reconocimiento a quienes desempeñan un papel esencial dentro y fuera del hogar.

Como parte de esta iniciativa, se realizó la entrega de poco más de 340 obsequios distribuidos en 41 escuelas del municipio, desde nivel preescolar hasta bachillerato. Entre los artículos otorgados destacan hornos, colchones, planchas, tostadoras y pantallas, entre otros.

Además, la presidenta municipal reiteró la invitación a las mamás sanandreseñas al festejo masivo que se llevará a cabo el próximo 10 de mayo, en el Parque Intermunicipal a partir de las 12:00 horas, donde habrá concursos, regalos para todas las asistentes, entrega de alimentos, mariachi, la presentación musical del grupo Los de Akino y muchas sorpresas más.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa promoviendo espacios de convivencia y reconocimiento para las madres, fortaleciendo los lazos familiares y comunitarios a través de actividades que celebran su esfuerzo y dedicación diaria.

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