Tonantzin Fernández da la bienvenida a pilotos de La Carrera Panamericana

En un hecho histórico que marcó el regreso de la competencia automovilística después de más de treinta años, San Pedro Cholula fue sede del arribo de La Carrera Panamericana, evento que transformó la emblemática Plaza de la Concordia en un escenario de emoción, historia y adrenalina.

La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, recibió a los pilotos ante miles de cholultecas y visitantes que se congregaron para presenciar este momento emblemático del deporte motor mexicano. Desde el mediodía, más de 30 autos clásicos y de colección ocuparon la plaza central, creando una exposición itinerante que incluyó modelos icónicos como Mustang, Corvette, Mini Cooper, Maverick, Shelby Cobra y Ferrari.

Fernández destacó que la llegada de este evento fue posible gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta. Subrayó que la presencia de La Carrera Panamericana marca un precedente significativo, ya que la competencia no visitaba Puebla desde hace ocho años y no llegaba a San Pedro Cholula desde hacía más de tres décadas.

Las familias y aficionados al automovilismo aprovecharon la oportunidad para tomar fotografías y videos con los vehículos, mientras los pilotos realizaron su entrada oficial ante la expectación general. Tras un breve recorrido y un espectáculo visual y auditivo que capturó la esencia de la competencia, la caravana emprendió rumbo hacia su siguiente destino: la Ciudad de México, consolidando a Cholula como punto clave en la ruta nacional del automovilismo histórico.

Te recomendamos: