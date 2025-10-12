Argentina elimina a México del Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 vio truncado su sueño mundialista al caer 2-0 ante Argentina en los cuartos de final del Mundial Chile 2025, en un encuentro marcado por dos expulsiones finales que sellaron la eliminación del equipo dirigido por Eduardo Arce.

El partido comenzó con el Tri mostrando intensidad y determinación para competir de igual a igual con la Albiceleste. Sin embargo, el destino cambió abruptamente al minuto 7 cuando Alexéi Domínguez sufrió una lesión que lo obligó a abandonar el terreno de juego entre lágrimas. Solo un minuto después, con México jugando temporalmente con diez hombres, Maher Carrizo aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador.

La situación se complicó para el equipo mexicano con varias decisiones arbitrales que generaron malestar en el cuerpo técnico y la afición. Un posible penal sobre Gilberto Mora que no fue revisado a profundidad encendió los ánimos, llegando al punto en que parte del público mexicano lanzó el grito prohibido contra el portero argentino Santino Barbi.

Emmanuel Ochoa, portero mexicano, tuvo una destacada actuación evitando una goleada mayor al atajar varios disparos a quemarropa. No obstante, Argentina mostró mayor efectividad: al minuto 55, Mateo Silvetti anotó el segundo tanto tras una carrera desde tres cuartos de cancha que dejó atrás a la defensa mexicana.

En los minutos finales, los ánimos se caldearon con un empujón agresivo de Silvetti sobre Garza, lo que desencadenó una serie de confrontaciones que resultaron en las expulsiones de Tahiel Jiménez y Diego Ochoa, dejando al equipo mexicano con nueve jugadores en los instantes decisivos.

Finaliza nuestra participación en el Mundial Sub-20 Chile 2025.



Gracias por acompañarnos en este viaje, Incondicionales. 💚 #ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/lFCjwOSzMS — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 12, 2025

Te recomendamos: