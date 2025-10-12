Fallece recién nacida rescatada de hospital inundado en La Ceiba

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Salud y del IMSS-Bienestar, confirmó el fallecimiento de la recién nacida que fue rescatada en la comunidad de La Ceiba, Xicotepec, tras las inundaciones registradas en la región.

Este deceso se produce en el contexto de las intensas lluvias que han afectado a la Sierra Norte de Puebla. Un día antes, las autoridades habían coordinado un operativo de rescate para trasladar a una recién nacida que recibía tratamiento por Síndrome de Guillain-Barré. Dicha paciente fue movilizada de emergencia mediante un helicóptero de la Sedena para recibir atención médica en un hospital de Tlaxcala.

El reporte médico señala que, ante los esfuerzos del personal médico y de las maniobras realizadas para estabilizarla, la bebé sufrió un paro cardiorrespiratorio que, “pese a la aplicación de los protocolos de reanimación establecidos, no fue posible revertir, declarándose su fallecimiento”.

De acuerdo con el comunicado oficial, la bebé nació en condiciones de riesgo en el Hospital IMSS-BIENESTAR Villa Ávila Camacho (La Ceiba), pero debido a la contingencia fue trasladada con urgencia al Hospital Integral de Xicotepec el pasado viernes.

“Desde su nacimiento presentó complicaciones respiratorias y bajo nivel de oxigenación, por lo que fue monitoreada de manera permanente y se mantuvo con apoyo de ventilación mecánica”, detalló la dependencia.

El gobierno estatal expresó su solidaridad con la familia y reconoció el esfuerzo del personal médico que brindó atención inmediata y profesional durante la contingencia.

