Estudiante es agredido por asaltantes pese a no resistirse en Puebla

Un violento asalto ocurrido la tarde del jueves 9 de octubre en la colonia Zaragoza dejó como saldo a un joven de 21 años lesionado, quien fue agredido por dos sujetos a pesar de no oponer resistencia. El hecho fue reportado por la hermana de la víctima en una entrevista concedida a Oro Noticias de 6:00 a 9:00 con Paty Estrada.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la tarde en la calle 20 de noviembre, a la altura de la iglesia de las Palomitas, a escasa distancia del domicilio de la víctima. Según el testimonio, el joven se trasladaba de la universidad a su casa cuando fue interceptado.

Enfatizó que su hermano no ofreció resistencia alguna durante el delito. “Él me comenta que no puso resistencia, luego luego supo que lo iban a asaltar”. La víctima declaró textualmente: “Yo no recuerdo haberme resistido porque sé que eso puede pasar, si me resisto”.

“Mi hermano fue llegando aquí a casa… me percato que viene golpeado, y todo sangriento de la cara“, relató. “Ya me comentó que lo asaltaron, prácticamente a la vuelta de nuestra casa (…) llegó una moto con dos tipos jóvenes, aproximadamente de su edad. Uno se bajó, lo agredió“.

La informante detalló la naturaleza violenta del asalto. “Aquí el coraje fue también meramente que lo golpearon. No solo le quitaron ya sus pertenencias, sino que lo golpearon con intención muy dolosa“. Agregó que los agresores escaparon en una moto de color verde y no portaban casco.

“Realmente no, él no identifica a los delincuentes, pero meramente iban en una moto… lo que él recuerda era que una moto verde y sin casco”.

Respecto al estado de salud de la víctima, se confirmó que requirió atención médica. “Ayer ya tuvimos que llevarlo al médico para que lo revisara de su cara porque pues se le cerraron prácticamente el ojo, la cara inflamada, la pierna le lastimaron también. Él ahorita pues está descansando”.

