Anuncian reconstrucción y empleo temporal para damnificados en La Ceiba

El gobernador Alejandro Armenta visitó la comunidad de La Ceiba, severamente afectada por las lluvias en este municipio de la Sierra Norte, donde aseguró que todas las viviendas dañadas serán rehabilitadas y se implementará un programa de empleo temporal para los habitantes damnificados.

“Ustedes tienen un daño en su casa pero están vivos y estamos con ustedes”, afirmó el mandatario durante su recorrido.

Armenta destacó que, siguiendo las indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se iniciará en esta comunidad el censo de viviendas afectadas para su posterior reconstrucción. “Aquí gracias a Dios no hay muertos, eso es una bendición y vamos a cuidarlos, vamos a estar pendientes”, señaló el ejecutivo estatal, quien reiteró el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno.

En el albergue instalado en la Escuela Francisco Murguía, el gobernador confirmó que el Sistema Estatal DIF está suministrando alimentos, catres y colchonetas a las familias afectadas. “Aquí estamos no vamos a dejarlos hasta que se rehabiliten las viviendas”, prometió Armenta, al anunciar también la llegada próxima de una cocina comunitaria.

El comandante de la XXV Zona Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas, aseguró que las dependencias trabajan de manera coordinada y solicitó confianza a la población para solventar cada una de sus necesidades. “Vamos a cumplir para que regresen a sus actividades normales, solamente les pedimos paciencia”, expresó.

Los habitantes compartieron testimonios sobre la magnitud de la contingencia. Noé Solís Leyva, uno de los afectados, calificó lo ocurrido como “un desastre natural nunca antes visto“, mientras que Bernarda Morales relató: “Estábamos durmiendo cuando nos avisaron que saliéramos; el agua ya me llegaba aquí”. La mujer, quien perdió su vivienda y todos sus utensilios de trabajo, recordó que desde 1999 no se vivía una contingencia de esta magnitud en la región.

Con el respaldo de la presidenta de México y la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el Gobierno de Puebla garantiza el bienestar de las familias afectadas por las fuertes lluvias en la entidad.

