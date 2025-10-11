Despliegan 3 mil elementos para apoyar a damnificados en Puebla

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, implementó el “Plan Puebla” en coordinación con autoridades federales y municipales, desplegando más de 3 mil elementos de las fuerzas de seguridad para apoyar a las familias afectadas por las intensas lluvias en la Sierra Norte.

El operativo integral cuenta con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades municipales, quienes realizan labores de atención inmediata, auxilio, traslado de insumos y apoyo humanitario en las zonas más impactadas.

El Plan Puebla fue diseñado específicamente para brindar atención a la población, evaluar daños, restituir servicios básicos e implementar medidas preventivas que reduzcan riesgos futuros. Los elementos de seguridad se mantienen desplegados en zonas vulnerables para apoyar en evacuaciones, resguardo de bienes, vigilancia de áreas de riesgo y control del orden público.

A estas acciones se han sumado el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Gobernación, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría del Bienestar y personal de Cruz Roja, conformando un equipo interinstitucional completo.

Las autoridades federales, estatales y municipales hicieron un llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

