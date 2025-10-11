Cuautlancingo instala centro de acopio para damnificados

El presidente municipal Omar Muñoz, junto con la titular del Sistema Municipal DIF, Tere Alfaro, anunció la habilitación de un centro de acopio en la estancia de día de la cabecera municipal para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones generadas por el huracán Jerry en las regiones de la Sierra Norte, Nororiental y Negra.

El centro recibirá donativos consistentes en alimentos no perecederos, cobertores, artículos de higiene personal y otros apoyos que la ciudadanía desee aportar para los damnificados.

Las autoridades municipales informaron que la ubicación del centro de acopio es en la calle Uranga 52 esquina con Margaritas, frente al mercado municipal, donde se recibirán las donaciones durante el horario establecido para este fin.

