Rescatan 12 familias aisladas en Huauchinango por lluvias

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, coordinó una reunión de emergencia con dependencias federales y estatales para atender las afectaciones por lluvias en la Sierra Norte y Nororiental, donde aproximadamente 30 mil personas resultaron impactadas en 11 municipios.

Los municipios prioritarios identificados son Xicotepec, Naupan, Tlacuilotepec, Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza, Pahuatlán, Zihuateutla, Jalpan, Pantepec, Huauchinango y Tlaxco. En la comunidad de Tlalcoyunga, perteneciente a Huauchinango, fuerzas especiales realizaron el rescate de 12 familias que permanecían aisladas, utilizando lanchas para cruzar los cuerpos de agua.

Se establecieron cinco equipos interinstitucionales desplegados estratégicamente: Huauchinango bajo el mando del Ejército Mexicano, Xicotepec coordinado por la Secretaría de Marina, Tlacuilotepec a cargo de la Policía Estatal, Jalpan bajo responsabilidad de la Guardia Nacional y Zihuateutla coordinado por el Ejército.

En el recinto ferial de Huauchinango se habilitó un albergue temporal con cocinas comunitarias operadas por la SEDENA y el DIF Municipal. Hasta el momento se distribuyen 300 raciones en zonas afectadas con meta de mil 500 diarias, 139 desayunos servidos en el albergue con estimado de 600 raciones para el día, 300 colchonetas, 600 despensas y 5 mil 200 litros de agua.

El operativo incluye el apoyo de la iniciativa privada, que donó 50 mil litros de agua y mil despensas canalizadas through la SEDENA. Se espera la llegada de una cocina móvil con capacidad para 7 mil 500 raciones diarias y tres helicópteros para distribución aérea de ayuda, más un helicóptero equipado para rescate aeromóvil.

Como parte de las acciones de infraestructura crítica, se instalará una planta potabilizadora aportada por la Secretaría de Marina y tres células de intendencia para proporcionar 500 raciones diarias en las comunidades de La Ceiba y Xicotepec. El gobierno estatal ratificó su compromiso de proteger la integridad de la población afectada mediante esta coordinación interinstitucional.

