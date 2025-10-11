Sube a 10 cifra de muertos y 8 desaparecidos por lluvias en Sierra Norte

El gobernador Alejandro Armenta confirmó que hay 10 víctimas fatales y ocho personas desaparecidas tras las afectaciones por las lluvias en la Sierra Norte de Puebla
Desde el municipio de Huauchinango, en el último corte informativo, dio a conocer que 30 mil personas han sido afectadas, pero la emergencia no ha terminado debido al pronóstico de más lluvias.
La prioridad es restablecer la luz y mantener el apoyo a la población con cinco equipos desplegados: Huauchinango, Xicotepec, Tlacuilotepec, Jalpan y Chinconcuautla
También falta el rescate de una familia sobre el techo en una casa del municipio de Huauchinango.
Al momento hay mil 230 elementos de SEDENA, 100 de la Secretaría de Marina, tres helicópteros de la Defensa, dos de Marina y dos del Gobierno del Estado.
