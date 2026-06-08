Puebla comprará 8 mil vehículos Olinia para transporte local

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que su administración adquirirá 8 mil vehículos eléctricos Olinia para iniciar una transición en el transporte local, abriendo la posibilidad de implementar un programa de sustitución de mototaxis en distintas regiones de la entidad.

Tras la presentación del primer automóvil eléctrico diseñado y fabricado en México, el mandatario estatal adelantó que su administración trabaja en un esquema financiero junto con las secretarías de Movilidad y Transporte y de Planeación y Finanzas para que, a partir de 2027, comiencen las compras de estas unidades.

Detalló que adquirirá 3 mil unidades para iniciar la transición en el transporte local y se habilitará un fondo para cubrir el 20 por ciento de enganche de otras 5 mil unidades, facilitando su compra a transportistas.

Sostuvo que Puebla busca colocarse a la vanguardia en movilidad sustentable aprovechando el proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al que calificó como un logro tecnológico e industrial para el país.

#Puebla 🚗 El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que la administración estatal adquirirá 8 mil vehículos de Olinia, 3 mil de ellos serían para iniciar la transición en el transporte local y otros 5 mil disponibles con un fondo en el que el Estado aportará el 20% de… pic.twitter.com/7hlxXV199a — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 8, 2026

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Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que ya se analizan los municipios y regiones a donde llegarán los vehículos Olinia para formar parte del transporte local.

Añadió que Puebla también buscará integrarse a la cadena de proveeduría del auto eléctrico, aprovechando la experiencia de empresas locales especializadas en manufactura y componentes automotrices.

En agosto de 2025, la Secretaría de Movilidad y Transporte dio a conocer que realizó un censo en el cual identificó un total de 5 mil 734 mototaxis operando en Puebla, teniendo una mayor presencia en Coronango, Acatzingo, Chietla, Huaquechula, Atempan y Chiautla.

En ese entonces, explicó que los mototaxis solo deberían funcionar como transporte de “última milla”, es decir, en trayectos cortos de no más de un kilómetro, sin circular entre municipios ni por vías principales.

Editor: César A. García

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