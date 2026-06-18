ASE Puebla e IAP fomentan capacitación de servidores públicos

Con el objetivo de fortalecer la profesionalización de las y los servidores públicos que integran la Auditoría Superior del Estado, el titular de la ASE, Germán Reyna y Herrero, y el presidente del Instituto de Administración Pública, Mario Rincón González, suscribieron un convenio de colaboración, en el marco de su compromiso con la capacitación permanente y la mejora continua del servicio público.

Esta acción constituye un refrendo del vínculo entre ambas instituciones y busca ampliar las oportunidades de desarrollo académico y certificación profesional del personal de la ASE Puebla.

Durante la firma, Reyna y Herrero destacaron que a la fecha 40 personas adscritas a la institución cursan estudios de posgrado en el IAP, principalmente la Maestría en Auditoría Gubernamental, lo que representa un avance significativo en la formación técnica especializada del equipo fiscalizador.

“Estamos convencidos de que la capacitación permanente y la actualización de conocimientos constituyen elementos fundamentales para fortalecer el ejercicio de la fiscalización superior y consolidar instituciones cada vez más eficientes y transparentes”, señaló el Auditor Superior.

Esta alianza se enmarca en el Eje 4 del Plan Estratégico Institucional 2026–2033, relativo a la Efectiva Participación Social y Ciudadana, cuyo objetivo es fortalecer la confianza pública mediante mecanismos de vinculación institucional y colaboración académica.

Asimismo, informó que el IAP tiene la capacidad y disposición de desarrollar programas a la medida para la ASE Puebla, incluyendo certificaciones específicas en materia de auditoría gubernamental, lo que amplía el alcance de la oferta formativa disponible para el personal de la institución.

La ASE Puebla reafirma su compromiso de construir una institución fiscalizadora sólida, técnicamente capacitada y orientada a generar la confianza ciudadana que exige el ejercicio de la rendición de cuentas en el estado de Puebla.

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