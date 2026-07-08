Calle Romero Vargas y de Diagonal Central, con 41% de avance

Con un avance del 41 por ciento, el Gobernador del Estado supervisó la reconstrucción de la calle Romero Vargas y la rehabilitación de la calle Diagonal Central, una obra intermunicipal que mejorará la movilidad y la seguridad vial de habitantes de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo. Durante el recorrido, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que su administración prioriza la atención de las demandas ciudadanas mediante infraestructura de calidad, ejecutada con eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos, para generar bienestar y desarrollo en las comunidades.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que los trabajos comprenden la reconstrucción total de un tramo de mayor deterioro, con renovación de la base hidráulica, guarniciones y banquetas, además de la rehabilitación del resto de la vialidad en una longitud de 1.1 kilómetros. Precisó que la obra inició el pasado 2 de julio y registra un avance del 41 por ciento.

Explicó que esta intervención beneficiará a 48 mil 677 habitantes de 13 colonias al conectar la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas con Camino Real, bulevar Zapotecas y otras vialidades estratégicas de la zona metropolitana. Asimismo, indicó que esta acción corresponde al quinto proyecto del primer bloque de 25 vialidades contempladas para este año.

Durante su mensaje, el gobernador Alejandro Armenta Mier resaltó que estas obras son posibles gracias a la coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mediante el apoyo de Petróleos Mexicanos con el suministro de AC-20, derivado de los resultados obtenidos por Puebla en el combate al robo de hidrocarburos.

Señaló que esta estrategia permite reducir hasta en 60 por ciento los costos de pavimentación mediante el uso de maquinaria propia y la producción de mezclas asfálticas, lo que hará posible pasar de cinco mil calles atendidas a 28 mil durante 2026, con 15 mil en el interior del estado y 13 mil en la capital. Además, anunció que este año se intervendrán 100 avenidas prioritarias y que ya se proyecta un programa de 30 mil calles para 2027, con la participación organizada de las y los vecinos.

Por su parte, la presidenta de la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, Diana de Bernardo Ramos, reconoció que esta vialidad representa un beneficio histórico para una comunidad que durante años permaneció sin atención, al conectar tres municipios de la zona metropolitana.

En representación de las y los vecinos, Marta Aguirre destacó que la organización ciudadana, el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el municipio y la autoridad auxiliar hicieron posible que esta demanda fuera atendida. A su vez, la vecina Leticia Aguilera expresó que después de más de tres décadas de esperar la rehabilitación de la calle, hoy observa resultados concretos que mejorarán la movilidad y la calidad de vida de las familias de la zona.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso de impulsar infraestructura que fortalezca el desarrollo regional, la conectividad y el bienestar social, con obras ejecutadas bajo principios de transparencia, eficiencia y cercanía con la población.

Durante la supervisión, las y los vecinos Julia Cervantes Miranda, de la colonia La Loma-Santa Cruz Buenavista, Jocelyn Chávez, de Santa Cruz Buenavista, y Miguel Mendoza, de la colonia La Loma, coincidieron en reconocer la pronta respuesta de la administración estatal, al señalar que después de años de gestiones sin resultados hoy observan avances visibles, mejores condiciones de movilidad y mayor seguridad para quienes diariamente transitan por esta importante vialidad.

Te recomendamos: