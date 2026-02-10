“El cargo no nos hace más”: Armenta afirma cero tolerancia a la corrupción

En el Gobierno del Estado existe cero tolerancia a la corrupción y se combate la impunidad, por lo que las y los servidores públicos deben conducirse con ética, responsabilidad y bajo los principios de la Cuarta Transformación.

El gobernador Alejandro Armenta puntualizó que en su administración toda denuncia es investigada y, en su caso, sancionada, motivo por el cual todas y todos los trabajadores deben actuar con estricto respeto a la ley y con cuidado en su conducta, para honrar la confianza ciudadana.

“El cargo no nos hace más”, señaló el gobernador Armenta al informar que recientemente un trabajador fue reportado ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno por una irregularidad en el uso de una unidad oficial, situación que derivó en su baja del servicio público.

Por lo anterior, el ejecutivo estatal reiteró que las y los funcionarios deben conducirse con respeto, ya que están sujetos al escrutinio de la sociedad. Recordó la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que ningún partido político, y mucho menos quienes representan a la Cuarta Transformación, puede ser un paraguas para delinquir o corromperse.

En este contexto, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, hizo un llamado atento para que, en congruencia con el actuar de la administración estatal, las y los funcionarios públicos se conduzcan con responsabilidad y congruencia con los valores del movimiento.

Finalmente, la titular de Bienestar señaló que, como lo ha instruido el gobernador Alejandro Armenta, las y los servidores deben ser cuidadosos en sus acciones, ya que representan un proyecto de transformación y una ideología basada en el bienestar social y en los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

