Anuncian rutas alternativas de transporte público en Puebla

El Gobierno del Estado anunció rutas de transporte alternativas que mejorarán la movilidad y complementarán las que se mantienen en funcionamiento, con el fin de garantizar la seguridad y bienestar de las familias poblanas.

El gobernador Alejandro Armenta reiteró que el transporte público es un servicio en el que la prioridad es la seguridad de las y los poblanos; por ello refrendó su compromiso de apoyar a las y los transportistas para que mejoren sus unidades, con programas como el que otorga recurso a fondo perdido para el enganche de unidades nuevas.

Ante medios de comunicación, el gobernador reconoció el esfuerzo de los concesionarios que acudieron con orden y sentido de corresponsabilidad a cumplir con la revista vehicular. Señaló que los beneficios están dirigidos a quienes cuentan con una o dos unidades, mientras que aquellos que tienen 500 o más y que se niegan a la regularización, formaron parte de prácticas de corrupción.

Alejandro Armenta expresó su reconocimiento por la solidaridad y colaboración de las empresas ADO y Estrella Roja, quienes otorgarán servicio de transporte público a la población de manera digna, en lo que se regulariza el servicio.

Al respecto, la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, indicó que, derivado del incumplimiento de las y los concesionarios en el proceso de revista vehicular y de que sus unidades no reúnen las condiciones físicas ni operativas para ofrecer un servicio seguro, las unidades deberán salir de circulación.

Ante este escenario, la dependencia estatal pone en marcha un esquema provisional de transporte público alternativo, con el propósito de garantizar opciones de movilidad para la población mientras concluye el proceso de reorganización y se regulariza la operación del servicio.

Tanús Osorio informó que se habilitarán cuatro vías de servicios emergentes y provisionales; la primera corresponde al corredor 16 de septiembre, el cual atiende la zona sur de la ciudad; la segunda es el corredor Xonacatepec, con inicio en plaza vía San Sebastián y retorno a la altura de la Cruz Roja para conectar la zona nororiente de la capital. La tercera vía será bajo la ampliación temporal del recorrido de la ruta CREE-Madero, mientras que el cuarto recorrido se trata de mantener en operación el servicio de transporte temporal en el área lateral de la Recta a Cholula.

La secretaria de Movilidad y Transporte detalló que la operación se concentrará en los horarios de mayor demanda urbana, de 6:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, para atender los principales picos de movilidad con la tarifa vigente del transporte público autorizada. Como medida complementaria, se habilitarán 14 sitios temporales de taxi, con un parque vehicular de 210 unidades, los cuales ofrecerán viajes grupales con una tarifa de 20 pesos por persona.

