FGE detiene a hombre por intento de homicidio en Tecamachalco

La Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo interinstitucional, detuvo en flagrancia delictiva a Francisco Javier N., de 38 años de edad, por hechos con apariencia del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, así como por la posesión de droga y de un arma de fuego.

El día de ayer, 8 de febrero, agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaban labores operativas, durante las cuales ubicaron a Francisco Javier N. en la calle 2 Poniente, sin número, de la colonia La Soledad, del municipio de Tecamachalco, quien está identificado por su presunta participación en actividades ilícitas en la zona.

Al marcarle el alto, el sujeto presuntamente realizó disparos de arma de fuego en contra de los agentes, por lo que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), se logró su detención. Asimismo, entre sus pertenencias fueron localizadas un arma de fuego y diversos envoltorios con la droga conocida como cristal.

El presunto agresor quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien realiza los actos de investigación correspondientes a fin de ejercitar acción penal en su contra.

Te recomendamos: