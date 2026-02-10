Lupita Cuautle presenta el Volarte Cartoons Festival 2026

La presidenta municipal Lupita Cuautle presentó el “Volarte Cartoons Festival 2026, séptima edición”, que se realizará los días 12, 13, 14 y 15 de febrero en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula.

Durante su mensaje, la munícipe destacó que este festival ofrece una experiencia única a través del vuelo de papalotes, consolidándose como un evento 100 por ciento familiar que fomenta la convivencia, el aprendizaje y la creatividad. Señaló que, en coordinación con la empresa Dance Floor, se impulsa la actividad con valor educativo y social, promoviendo espacios para la recreación y la cohesión.

Asimismo, informó que existe coordinación en materia de seguridad con los distintos órdenes de gobierno, además de la implementación de protocolos de Protección Civil, ante la expectativa de recibir a más de 65 mil visitantes durante el próximo fin de semana.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Turismo, Eva María Toxqui Daniel, detalló que, en esta edición del festival, además de los papalotes gigantes iluminados, habrá exposición de papalotes artesanales, combate aéreo de volantines —tradición originaria de Chile—, marionetas gigantes y un dragón de 25 metros de longitud.

También se instalarán tres foros artísticos con presentaciones musicales y DJs, además de talleres, concursos —entre ellos de elaboración de papalotes—, corredores gastronómico y artesanal, así como áreas infantil y de picnic.

El comité organizador informó que participarán pilotos provenientes de China, Guatemala, Chile, Colombia, Estados Unidos y México, quienes combinarán técnica, destreza y tradición en el aire. Como parte del programa especial, el jueves 12 de febrero se realizará un espectáculo retro pop con temática de los años noventa.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal impulsa la actividad económica local, promueve el turismo y posiciona a San Andrés Cholula como sede de eventos de carácter internacional, fortaleciendo las tradiciones y expresiones culturales.

Te recomendamos: