Entregan pavimentación de la Privada 3A Alcanfores en Cuautlancingo

Con el objetivo de mejorar la movilidad, garantizar el acceso a viviendas y comercios y elevar la calidad de vida de la población, el Gobierno municipal de Cuautlancingo entregó la pavimentación con adoquín de la Privada 3A Alcanfores, en la cabecera municipal de Cuautlancingo.

Para dicha obra integral se destinó poco más de un millón de pesos, e incluyó trabajos de drenaje, banquetas, guarniciones y alumbrado público, dijo el presidente municipal Omar Muñoz.

Asimismo, señaló que en poco más de un año de administración se ha logrado una inversión histórica en obra pública, superior a la de administraciones anteriores, gracias a una planeación responsable y al uso eficiente de los recursos públicos.

Destacó que el gobierno municipal está por iniciar proyectos estratégicos e históricos para Cuautlancingo, como el Centro de Bienestar Animal, que dignificará la atención a los seres sintientes; una estación de bomberos con personal profesional y capacitado; así como dos subcomandancias que fortalecerán la seguridad en zonas estratégicas del municipio.

El edil subrayó que cada obra se ejecuta con una visión integral, pues no solo se atiende la pavimentación, sino también los servicios básicos, la movilidad incluyente y la seguridad, alineándose a la visión de desarrollo que impulsa el gobernador Alejandro Armenta.

Finalmente, Omar Muñoz reafirmó que el compromiso de su administración es servir con responsabilidad y cercanía, con obras completas que generen bienestar y transformación real para las y los ciudadanos de Cuautlancingo.

