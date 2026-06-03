¡Todo listo! México confirma dorsales para el Mundial 2026

La selección de México ya tiene definidos los números que utilizarán los 26 futbolistas durante la Copa Mundial de Fútbol de 2026, luego de que la FIFA oficializara la lista de convocados presentada por el director técnico Javier Aguirre.

En la portería, Guillermo Ochoa mantendrá el dorsal 13, número que ha utilizado desde 2013 con la selección mexicana. Por su parte, Raúl Rangel portará el 1, mientras que Carlos Acevedo llevará el 12.

Entre los dorsales que más llamaron la atención destaca el número 10, tradicionalmente asociado a figuras creativas y líderes dentro del terreno de juego. Para esta edición de torneo, dicho número fue asignado a Alexis Vega.

Por su parte, el delantero Santiago Giménez utilizará el número 11, mientras que Raúl Jiménez portará el dorsal 9. En la zona defensiva, el capitán Edson Álvarez llevará el número 4, consolidándose como uno de los referentes del equipo mexicano.

Otro de los nombres que generó expectativa fue el joven mediocampista Gilberto Mora, una de las grandes promesas del fútbol nacional, que recibió un dorsal 19 para disputar su primera Copa del Mundo.

La escuadra dirigida por Javier Aguirre debutará el próximo 11 de junio contra la selección de Sudáfrica, en un torneo que marcará una nueva oportunidad para México de poder trascender en la máxima justa de fútbol internacional.

Los números oficiales de nuestra Selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026. 🏆🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/4kk4LvkeZY — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 2, 2026

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México presentó su foto oficial rumbo al Mundial de 2026

Asimismo, los 26 jugadores participaron en la fotografía oficial del torneo en el Museo Nacional de Antropología. En el evento también estuvieron presentes directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) e integrantes del cuerpo técnico.

La imagen fue tomada frente a la Piedra del Sol, uno de los símbolos más representativos del patrimonio mexicano y que inspira el diseño de la camiseta verde con la que México debutará en el Mundial.

Esta es la foto oficial de Jugadores, Cuerpo Técnico y Directivos para la Copa del Mundo FIFA 2026.



Unidos por el orgullo de representar a nuestro país.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/XKK9cWRpSU — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 2, 2026

Editor: Arturo Medina

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