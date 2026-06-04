BUAP gradúa a 47 estudiantes de Biotecnología en el CCU

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, presidió la ceremonia de graduación de 47 egresados de la Licenciatura en Biotecnología, Generación 2021-2026, realizada en el auditorio del Complejo Cultural Universitario.

Durante el evento, la directora de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dolores López Morales, destacó que esta generación egresa con una formación orientada a la innovación con propósito, especialmente en el desarrollo de vacunas, la transferencia tecnológica y el vínculo entre la ciencia y la sociedad.

También subrayó que los egresados se distinguen por el trabajo en equipo y la multidisciplinariedad como herramientas clave para su desempeño profesional.

En su mensaje, Cedillo Ramírez señaló que la biotecnología es una disciplina de difícil definición, pero con aplicaciones cotidianas visibles en productos como alimentos, detergentes y vacunas, por lo que su labor resulta fundamental para la sociedad.

Agregó que a los egresados les esperan retos en el trabajo de laboratorio y un futuro con amplias oportunidades de desarrollo profesional.

Como padrinos de generación participaron el vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, Ygnacio Martínez Laguna; el coordinador de la Licenciatura en Biotecnología, Carlos Alberto Contreras Paredes; y la académica Ivonne Pérez Xochipa.

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