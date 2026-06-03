Trasladan vía aérea hígado desde Puebla para trasplante en la CDMX

La solidaridad y el compromiso con la vida permitieron el traslado exitoso vía aérea de un hígado a la Ciudad de México, resultado del trabajo conjunto de la Secretaría de Salud y de un proceso de procuración multiorgánica realizado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP).

Este acto de generosidad fue posible gracias a la decisión de la familia de un paciente de 46 años de edad, quien presentó muerte encefálica, lo que permitió que su legado trascendiera para brindar una nueva oportunidad de vida a otras personas.

Como parte del operativo, el hígado fue trasladado vía aérea por el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, en la Ciudad de México, donde será destinado a un paciente en espera de trasplante.

El apoyo brindado por el personal de SUMA permitió reducir los tiempos de traslado y preservar las condiciones óptimas del órgano, el cual se concretó este martes.

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