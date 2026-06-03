San Andrés Cholula destaca Ventanilla Digital en Smart City LATAM

Como parte de las actividades del congreso Smart City LATAM 2026, la presidenta municipal Lupita Cuautle participó en el Foro Líderes dentro del panel “Cómo impulsar la simplificación de trámites municipales”, espacio en el cual compartió la experiencia de San Andrés Cholula en materia de innovación digital y mejora regulatoria.

Durante su intervención, la munícipe agradeció la invitación del presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, y destacó que la transformación digital debe centrarse en las personas y en los diferentes sectores; por lo tanto, las acciones de su gobierno se han diseñado a partir de las necesidades ciudadanas. Afirmó que escuchar a la población permite mejorar la atención, agilizar los servicios y fortalecer la confianza en las instituciones.

Al responder la pregunta: “¿Cómo lo vamos a lograr?” Lupita Cuautle explicó que la implementación de la Ventanilla Digital en San Andrés Cholula ha implicado una reingeniería de procesos internos, con el objetivo de reducir trámites presenciales, evitar duplicidad de requisitos y brindar mayor certeza a quienes interactúan con el gobierno municipal, como son empresas, habitantes, establecimientos, entre otros.

Asimismo, señaló que el gobierno debe asumirse como facilitador para la ciudadanía y los sectores productivos, promoviendo procesos más simples, transparentes y eficientes que contribuyan al desarrollo económico y a una mejor experiencia en la atención pública.

Cabe destacar que la presidenta compartió el panel con el secretario de Desarrollo Económico de Escobedo, Nuevo León, Erubiel César Leija Franco, con quien coincidió en el enfoque hacia las personas y no en la comodidad burocrática; además, compartió experiencias sobre innovación gubernamental y los retos para construir administraciones más cercanas y ágiles.

Este tipo de encuentros brindan la oportunidad de compartir experiencias que están generando resultados en San Andrés Cholula, como es la simplificación de trámites para tener un Gobierno Municipal más transparente, moderno e innovador.

Te recomendamos: