Exceso en fiestas decembrinas puede causar problemas digestivos

Con las fiestas decembrinas en la puerta, excederse en la comida y bebidas puede ser algo normal, pero no significa que no repercuta en tu cuerpo. El gran consumo de grasas, azúcares y alcohol puede provocar daños graves para la salud.

Según los especialistas médicos, los casos más comunes de consulta son los de reflujo, diarrea, dolores musculares o de cabeza e intoxicaciones.

En su mayoría son derivadas de la mala alimentación, poco ejercicio y el no revisar la calidad (de higiene y preparación) de los alimentos que se compran fuera de casa.

Los síntomas que dan señales de alguna de estas afecciones son las náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, fiebre, malestar general, dolor muscular y dolor de cabeza.

Sin embargo, los médicos también enfatizan en no automedicarse o consumir algún tipo de “salvamento” si no es prescrito por un especialista, pues puede empeorar la situación o impedir una correcta recuperación.

En caso de tener un padecimiento por muchos días o que se vayan añadiendo más, se recomienda acudir con los profesionales de la salud para tener una evaluación completa.

De igual manera, aparte de disfrutar y estar en familia, los consejos más adecuados para estas fechas son comer en horas adecuadas, no saturarse en porciones, tener un platillo balanceado y moderar el consumo de bebidas alcohólicas.

Editor: Alejandro Villanueva

