CEPOSAMI imparte taller sobre TDAH para madres, padres y docentes en Puebla

Con el propósito de fortalecer la labor educativa y la convivencia escolar, el Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI) llevó a cabo el taller “Herramientas en el aula para comprender y manejar el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)”, dirigido a madres, padres de familia y docentes.

Durante la jornada, las y los asistentes ampliaron su comprensión sobre los distintos tipos de atención en niñas, niños y adolescentes, así como su impacto en la conducta y el desempeño académico. El taller, abordó acciones orientadas a mejorar la autoestima, el protagonismo y la comunicación asertiva y empática, además del manejo del miedo al fracaso.

Además, se promovieron dinámicas grupales, asignación de roles positivos, la anticipación de consecuencias sin exposición pública, el cuidado del lenguaje y la demostración de interés genuino por el alumnado, con el fin de reconocer fortalezas y áreas de oportunidad.

Durante la ponencia, la neuropsicóloga, Patricia Vera, explicó estrategias para potenciar la lectura mediante el uso de marcadores de texto y la identificación de significados que favorecen la comprensión. Asimismo, destacó la importancia de la escritura como herramienta para detectar dificultades y definir apoyos en caligrafía, organización espacial, ritmo y expresión escrita, a través de técnicas de motricidad, práctica breve y diaria, enfoques multisensoriales y el dibujo como recurso para el análisis visual y la creatividad.

En su participación, Susana Hernández, madre de familia, agradeció los espacios que ofrece el CEPOSAMI, y reconoció como una labor titánica el trabajo de las y los docentes que atienden a niñas, niños y adolescentes con esta condición. Finalmente, destacó que estos talleres permiten a madres y padres asumir con mayor responsabilidad su papel de apoyo en el proceso educativo y familiar.

Cabe resaltar que estas acciones encabezadas por el gobernador Alejandro Armenta, contribuyen a la política social humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y robustece los programas de acompañamiento integral a las familias para garantizar el bienestar y el desarrollo pleno de la niñez y la adolescencia en Puebla.

Te recomendamos: