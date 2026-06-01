Investigan dos posibles contagios de ébola en Brasil e Italia

Las autoridades sanitarias de Brasil e Italia activaron protocolos de emergencia tras detectar posibles casos de ébola en personas que viajaron desde la República Democrática del Congo.

Brasil investiga posible caso de ébola en São Paulo

La Secretaría de Salud de São Paulo informó que investiga a un hombre que presentó síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos fiebre, tras regresar del país africano.

El paciente permanece internado y aislado en el Instituto de Infectología Emilio Ribas, mientras especialistas realizan estudios de laboratorio para confirmar o descartar el contagio.

Asimismo, las autoridades señalaron que la investigación fue iniciada de manera preventiva y sostuvieron que el riesgo de introducción del virus en el país continúa siendo muy bajo.

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Italia activa protocolos por sospecha de ébola

Por otra parte, el Ministerio de Salud de Italia activó los protocolos sanitarios tras detectar un posible caso en un hombre que regresó de Kinsasa y posteriormente viajó a Cerdeña.

De acuerdo con las autoridades, reportó fiebre y tos leve durante varios días, por lo que fue hospitalizado y aislado mientras se desarrollan las investigaciones epidemiológicas.

En ese sentido, la autoridad sanitaria local detalló que el hombre visitó familiares en Kinsasa a principios de mayo y que no salió de la capital congoleña durante su estancia.

Brote de ébola en la República Democrática del Congo

Los casos sospechosos se registran en medio de un brote de ébola en la RD Congo, asociado a la cepa Bundibugyo, cuya tasa de mortalidad puede alcanzar hasta 50 por ciento.

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