Exhortan a cuidar medicamentos en vacaciones escolares

Como parte de las acciones preventivas y de seguridad para niñas y niños en la capital poblana, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budid, y la Dirección de Gestión de Riesgos en Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (SGYDU) hacen un llamado a madres y padres de familia sobre los medicamentos. Buscan garantizar la protección de los menores durante este periodo vacacional.

Rubén Borau García, director de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil, informó: “Tengan mucho cuidado con esos medicamentos, sean no regulados o regulados, que no estén al alcance. Que ustedes tomen esa precaución de tener esas medicinas siempre guardadas bajo llave o en lugares no accesibles a los niños”, indicó.

Para prevenir riesgos, deben mantener los medicamentos en un lugar alto, bajo llave y fuera del alcance de los niños. Eviten dejar los medicamentos a la vista o en sitios accesibles. El fácil acceso puede provocar intoxicaciones graves, sobredosis o reacciones peligrosas, porque los menores pueden confundirlos con caramelos. También, eviten transportarlos en bolsas u otros lugares accesibles a los niños para prevenir ingestas accidentales.

Es fundamental enseñar a los menores que solo un adulto debe administrar medicamentos bajo supervisión directa para evitar efectos secundarios graves. También es importante revisar periódicamente las fechas de caducidad y desechar los medicamentos vencidos, ya que consumirlos puede ser dañino.

Finalmente, mantengan siempre a la mano los números de emergencia 911 y 072 para actuar rápidamente y recibir atención oportuna en caso de accidente.

El Gobierno de la Ciudad sigue trabajando para proteger a las y los poblanos mediante acciones preventivas y campañas informativas que garantizan un entorno seguro durante las vacaciones escolares. Así promueve la salud y el bienestar de la comunidad.

