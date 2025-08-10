SSC atiende inundaciones y vehículo varado en Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Dirección de Protección Civil Municipal, informa que personal de esta área atendió las solicitudes de apoyo de la ciudadanía, por viviendas inundadas y un vehículo varado, sin que hubiera personas lesionadas.

En una primera acción, se acudió a la Avenida 15 de Mayo y Bulevar Norte donde, debido a la lluvia registrada esta tarde, se reportó un vehículo varado.

Por lo anterior, elementos de dicha dirección llegaron al sitio para mitigar riesgos y apoyar a los tripulantes.

En una segunda reacción se brindó el apoyo a los moradores de una vivienda que se inundó en 6 Oriente y San Jerónimo de la colonia Pino Suárez.

No hubo personas lastimadas y se realizaron los trabajos de extracción de agua que llegaron a los 25 centímetros de altura.

En otra intervención, por algunos cuartos inundados con agua que llegó hasta a un nivel de un metro de altura, en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, se realizaron trabajos de desazolve en coordinación con Agua de Puebla.

Es importante mencionar que, al encontrarse en una emergencia, llame al número de emergencias 911, con el objetivo de que el personal capacitado realice, con equipo especializado, las maniobras necesarias para atender el reporte.

