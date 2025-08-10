Protestas masivas en Tel Aviv contra plan de ocupación en Gaza

Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de Tel-Aviv para pedir el fin de la guerra en la Franja de Gaza. La movilización ocurrió un día después de que se anunciara un plan israelí para la conquista de la ciudad de Gaza, la más grande del territorio palestino.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu enfrenta una fuerte presión tanto en Israel como en el extranjero para poner fin a la ofensiva en Gaza, donde más de 2 millones de palestinos están amenazados de “hambre generalizada”, según la ONU.

El plan, validado por el gabinete de seguridad israelí, contempla que el ejército tome el control de la ciudad de Gaza mientras distribuye ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate.

Los manifestantes, que portaban pancartas y fotos de los rehenes aún cautivos, exigieron al gobierno que garantizara su liberación. Según estimaciones de periodistas de AFP, el número de participantes fue de decenas de miles.

El grupo Hamás, que retiene a 49 rehenes, de los cuales 27 presuntamente están muertos, advirtió que la decisión israelí de ocupar Gaza podría significar el “sacrificio” de esos rehenes.

Las familias de los rehenes y los militantes israelíes que abogan por la paz con los palestinos han solicitado un cese al fuego con Hamás para facilitar la liberación de los cautivos.

En respuesta a la situación, el Consejo de Seguridad de la ONU ha programado una reunión de urgencia sobre Gaza, según fuentes diplomáticas.