Tiroteo en escuela de Minneapolis deja 2 menores muertos

Un hombre armado abrió fuego en una escuela católica de la Iglesia de la Anunciación, en Minneapolis, Estados Unidos, contra un grupo de niños que celebraban misa.

Los hechos ocurrieron este miércoles 27 de agosto, durante la primera semana de clases, dejando hasta el momento un saldo de dos menores muertos y 17 heridos.

El jefe de policía, Brian O’Hara, indicó que el atacante portaba una escopeta y una pistola. El tirador se acercó al costado de la iglesia y disparó decenas de balas contra los niños durante la misa.

La policía presume que el agresor, de poco más de 20 años, actuó por sí solo y se suicidó luego del ataque. No se le hallaron antecedentes penales en su contra.

Asimismo, en la escena del ataque, las autoridades encontraron una bomba de humo, pero ningún rastro de algún tipo explosivo.

Vecinos de la zona escucharon alrededor de 50 disparos. Las investigaciones comenzaron para esclarecer motivos y circunstancias del tiroteo.

Por su parte, el presidente Donald Trump confirmó que el FBI respondió prontamente y ya trabaja en el lugar. El alcalde Jacob Frey activó el equipo de respuesta a emergencias.

🇺🇸 | URGENTE: Dos niños muertos y 17 heridos en un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis. El tirador se quitó la vida en la parte trasera de la iglesia. pic.twitter.com/eqqvQWvLbg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 27, 2025

