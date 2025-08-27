Acusan a padres por presunto asesinato de su bebé en California

Jake y Rebecca Haro fueron detenidos la mañana del viernes 22 de agosto por agentes del condado de San Bernardino, tras más de una semana de búsqueda de su hijo Emmanuel, de siete meses. La pareja enfrenta cargos por homicidio infantil tras denunciar inicialmente un supuesto secuestro que movilizó a decenas de uniformados y voluntarios.

El caso se conoció el 14 de agosto, cuando Rebecca Haro declaró que había sido atacada en el estacionamiento de un pequeño centro comercial en Yucaipa y que, supuestamente, un desconocido se había llevado al bebé. Esa versión desencadenó un operativo que incluyó registros vehiculares, revisión de cámaras de seguridad y batidas terrestres en la región.

Aunque el SSSD (Departamento del Alguacil de San Bernardino) tiene activo el despliegue para localizar al menor, las autoridades señalaron que las contradicciones en el testimonio de los padres y las evidencias recopiladas durante la semana rebajan drásticamente la probabilidad de encontrar a Emmanuel con vida.

Se espera que en los próximos días se presenten cargos formales y se rindan nuevas declaraciones ante la Fiscalía.

Conforme a la denuncia presentada ante las autoridades, la madre sufrió un golpe que la dejó inconsciente. Al retomar la conciencia, constató que el bebé había desaparecido de su lado, lo que desató de inmediato el operativo de búsqueda.

Te recomendamos: