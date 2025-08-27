Ayuntamiento de Zacatlán atiende más de 100 solicitudes en el Día del Pueblo

El Ayuntamiento de Zacatlán atendió más de 100 solicitudes ciudadanas durante el Día del Pueblo, celebrado en el portal Hidalgo, bajo el Palacio Municipal. La presidenta municipal, Bety Sánchez, destacó la importancia de escuchar a la gente y atender sus necesidades.

Entre los servicios más solicitados, se brindaron 20 asesorías psicológicas del Sistema Municipal DIF, principalmente a niñas y niños. Además, se realizaron 40 valoraciones para esterilizaciones a través de Bienestar Animal.

La Coordinación de Infraestructura recibió solicitudes para continuar con el programa “Transformando Caminos”, mientras que de Bienestar, la población pidió faenas. Por su parte, Fomento Económico y Turismo atendió a touroperadores.

De esta forma, el gobierno de Bety Sánchez trabaja de la mano de la gente, escuchando y atendiendo a sus necesidades.