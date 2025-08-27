Reanudan el cobro de parquímetros en San Pedro Cholula

A partir de este miércoles 27 de agosto de 2025, el Honorable Ayuntamiento de San Pedro Cholula reactivará el sistema de parquímetros en las zonas autorizadas del municipio, con el objetivo de ordenar el estacionamiento en vías públicas y mejorar la movilidad urbana.

El pago podrá realizarse en 67 establecimientos comerciales autorizados, en las máquinas expendedoras físicas o mediante una aplicación móvil designada. El sistema aplicará en 13 vialidades del centro y perímetro urbano, entre las que destacan avenidas Miguel Hidalgo, Morelos, 4 Oriente, 6 Poniente y calles como 3 Norte, 3 Sur y 5 Norte.

Las tarifas establecidas son de $2.00 por 20 minutos y $6.00 por hora, sin límite de tiempo máximo de estacionamiento. Los horarios de operación variarán: de domingo a miércoles el servicio estará activo de 8:00 a 20:00 horas; jueves a sábado, de 8:00 a 21:00 horas; y durante los días de la Feria Municipal, el horario se extenderá hasta las 24:00 horas.

El gobierno municipal hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar los canales de pago autorizados y así evitar infracciones. Reiteró que el objetivo de la medida es garantizar la rotación de vehículos, reducir congestionamientos y mejorar la disponibilidad de espacios en zonas comerciales y turísticas.

San Pedro Cholula se suma así a otros municipios metropolitanos que han implementado este tipo de sistemas como parte de una estrategia regional de movilidad sustentable.