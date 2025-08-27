VIDEO: Vuelca camioneta recién salida de agencia en Puebla

Un fuerte accidente se registró en las inmediaciones de Villas San Alejandro, cuando volcó una camioneta recién salida de la agencia. El momento exacto del siniestro fue captado por cámaras de vigilancia.

Los primeros reportes señalan que el incidente vial ocurrió en la calle 33 Norte con la Diagonal de la 10 Poniente, cuando el conductor de la camioneta perdió el control y chocó contra un vehículo estacionado en la zona, lo que provocó la volcadura y la obstrucción de la vialidad.

En las imágenes captadas por cámaras de seguridad se observa cómo el chofer de la unidad se acerca demasiado a la fila de autos estacionados en el carril de extrema derecha, hasta impactar la parte trasera de uno de los vehículos.

Posteriormente se dio a conocer que el conductor era un empleado de una agencia automotriz, quien había sacado a circular la unidad último modelo. Él mismo manifestó que de pronto se mareó, perdiendo el control.

No hubo personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales y afectaciones a la circulación por cerca de una hora.

#ConexiónVial Este fue el momento donde una camioneta recién salida de agencia chocó y volcó en la 33 Norte y la Diagonal de la 10 Poniente. pic.twitter.com/e4vahLtRhJ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 27, 2025

