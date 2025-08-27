Vandalizan instalaciones de Conagua y bloquean vialidades

Este 26 de agosto de 2025, la “Unión de Pueblos de Cholula”, junto con habitantes de municipios como Xoxtla, Nealtican y la capital, llevaron a cabo protestas en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Las manifestaciones, que duraron más de cuatro horas, incluyeron actos de vandalismo, pintas, bloqueo de instalaciones y cierre de vialidades, en exigencia a la cancelación de proyectos como el relleno sanitario y denunciando un indebido manejo del agua.

Los integrantes de la UPVA 28 de Octubre también realizaron protestas sobre la autopista México–Puebla, oponiéndose a la extracción de agua potable desde el municipio de San Miguel Xoxtla para abastecer a la ciudad de Puebla. Se acusa a Concesiones Integrales de saquear los mantos acuíferos del municipio, lo que afecta el suministro a los habitantes.

Adicionalmente, miembros de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos Contra el Basurero de Cholula llevaron a cabo actos de vandalismo en las instalaciones de Plaza América. Durante una protesta en CONAGUA, estos integrantes realizaron pintas e impidieron el paso a quienes acudieron a realizar trámites.