Pepe Chedraui supervisa avances de programa Puebla 360

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, acompañado por el coronel Félix Pallares Miranda, secretario de Seguridad Ciudadana, supervisó desde las instalaciones de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) los avances del programa Puebla 360, estrategia con el uso de Inteligencia Artificial que fortalecerá el sistema de videovigilancia en la capital.

Durante la revisión, ambos verificaron el funcionamiento de las cámaras y el avance en la instalación de equipo para ampliar la cobertura del sistema, con el propósito de reforzar la capacidad de monitoreo y brindar mayor seguridad a las y los ciudadanos.

Asimismo, revisaron el monitoreo de las condiciones climatológicas para dar seguimiento a las lluvias y responder en caso de ser necesario.

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