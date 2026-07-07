Omar Muñoz entrega cancha de futbol 5 en Deportivo Uranga

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, entregó una cancha de futbol 5 en el Deportivo Uranga, como parte del Programa Nacional de Intervención y Modernización de Infraestructura Deportiva, impulsado por el Gobierno de México rumbo a la copa de futbol.

Acompañado por el titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Puebla, Gerardo López Ramírez; la delegada de Gobernación del Estado, Estefany Rodríguez, la delegada de deporte y juventud Gloria Estefany Santana Mirón, así como integrantes del Cabildo y autoridades municipales, el alcalde destacó que esta obra representa una inversión en el bienestar de la niñez y la juventud, además de fortalecer la infraestructura deportiva del municipio.

Durante su mensaje, Omar Muñoz afirmó que el deporte constituye uno de los ejes prioritarios de su administración, al promover la convivencia, prevenir conductas de riesgo e impulsar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“El deporte es columna vertebral de nuestras políticas públicas y de nuestros programas. Nos ayuda a fortalecer el tejido social, prevenir situaciones de riesgo e impulsar el talento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, expresó.

El presidente municipal informó que Cuautlancingo forma parte del 15 por ciento de los municipios del país que accedieron a este programa federal, resultado de la coordinación entre el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; el Gobierno del Estado, que dirige Alejandro Armenta, y el Ayuntamiento de Cuautlancingo.

Asimismo, anunció el inicio de la rehabilitación integral del Centro Deportivo Uranga, proyecto que contempla la construcción de dos canchas adicionales, una pista de trote, un área de calistenia y la rehabilitación de los sanitarios, con el propósito de ofrecer espacios adecuados para la práctica deportiva.

Por su parte, el titular de la Oficina de Representación de la SEDATU en Puebla, Gerardo López Ramírez, explicó que esta estrategia nacional contempla la construcción y rehabilitación de mil 200 canchas en más de 500 municipios del país. Precisó que en Puebla se desarrollan 32 espacios deportivos distribuidos en 30 municipios.

El funcionario federal reconoció la gestión del Gobierno Municipal para incorporar a Cuautlancingo a este programa y señaló que este tipo de infraestructura contribuye a prevenir las adicciones, fortalecer la convivencia y generar mejores oportunidades para la niñez y la juventud.

En su intervención, la delegada de Gobernación del Estado, Estefany Rodríguez, destacó que la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal permite concretar acciones en beneficio de la población e invitó a las y los ciudadanos a cuidar y aprovechar estas instalaciones.

Finalmente, Omar Muñoz reiteró que su administración continuará impulsando obras que fortalezcan la infraestructura deportiva y recuperen los espacios públicos, con el objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones y consolidar a Cuautlancingo como un municipio que apuesta por el bienestar de sus familias.

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