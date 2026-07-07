Científicos crean implantes para córnea con escamas de pescado

Un grupo de científicos de la Universidad de Granada, España, desarrolló un biotejido utilizando escamas de pescados comunes que podría usarse a favor de la visión; aunque los investigadores señalan que aún falta mucho para que este tratamiento pueda utilizarse en pacientes, consideran que se trata de un avance importante.

Los investigadores de la Facultad de Medicina lograron crear implantes para la córnea a partir de escamas de peces, de acuerdo con los resultados obtenidos, este biomaterial ha mostrado ser altamente compatible con el ojo humano.

Este desarrollo representa una alternativa para el tratamiento de enfermedades graves que afectan la córnea, ya que es una de las partes más difíciles de regenerar del ojo debido a que no cuenta con vasos sanguíneos y tiene una capacidad limitada de regeneración.

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Actualmente, los pacientes que sufren alguna enfermedad dependen de un trasplante de córnea proveniente de un donante, que es una de las partes más complicadas de conseguir.

“Este nuevo modelo ha mostrado ser seguro y no tóxico. A largo plazo, estamos investigando para que sea usado como medicamento sostenible, para dar un nuevo valor a estos desechos, que tendrían utilidad médica”, dijo el equipo.

Este avance es importante porque genera alternativas para personas con enfermedades que afectan directamente la córnea, como: Queratitis

Queratocono

Distrofia de Fuchs

Úlcera corneal

Edema corneal

Lograr que sean compatibles con el ojo humano lleva todo un proceso, los investigadores deben seleccionar las escamas del pescado para iniciar un proceso llamado desmineralización, en el que se elimina todo el calcio que contienen y, después, acondicionar y adaptar la superficie para que se pueda acoplar de la mejor manera.

Esto todavía no puede llegar a los pacientes, ya que aún se requieren más estudios y ensayos clínicos que confirmen que son seguras para su uso en humanos.

Editor: Juan David Moreno Saldaña