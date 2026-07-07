BUAP se vincula con la Secretaría de Desarrollo Turístico

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Puebla firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar nuevos productos turísticos y posicionar a Puebla como un referente a nivel nacional.

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, subrayó que este acuerdo vincula a la institución cada vez más con el gobierno estatal para acompañarlos en la labor de fortalecer el turismo, una fuente importante de ingresos.

“Para nosotros como institución de educación superior es fundamental siempre la vinculación social. Es motivo del trabajo diario el poder entregar buenas cuentas a la sociedad y qué mejor que sea a través de convenios como este, que da cuenta de ese trabajo que podemos hacer en conjunto en bien de la sociedad”, expresó.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, agradeció estrechar lazos para desarrollar nuevos productos turísticos y destacó que este es el comienzo de una gran colaboración, con proyectos que serán presentados por los jóvenes, “quienes son el futuro”.

La abogada General de la BUAP, Miriam Olga Ponce Gómez, señaló que la colaboración representa una oportunidad para impulsar actividades académicas, abriendo espacios para que estudiantes, docentes e investigadores compartan experiencias enfocadas a fortalecer el turismo.

La rectora destacó que la BUAP, a través de estos convenios, se acerca más al gobierno del estado y que juntos podrán acompañarse en esta labor titánica, porque el turismo es una fuente de empleo y orgullo para los poblanos. En el acto protocolario estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Turístico, Carlos Márquez Pérez, el subsecretario de Promoción Turística, José Miguel Vélez Moreno, y la directora de la Facultad de Administración, María Guadalupe Morales Espíndola.

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