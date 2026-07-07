Vinculan a proceso a hombre por feminicidio de su esposa en Cuautlancingo

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Manuel Macario N., de 75 años, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en agravio de Elsa Leticia N., su esposa, en el municipio de Cuautlancingo, informó la dependencia en un comunicado.

De acuerdo con los actos de investigación, los hechos ocurrieron el 17 de marzo de 2026 al interior de un domicilio, donde el imputado presuntamente agredió físicamente a la víctima y posteriormente le provocó la muerte.

Durante la audiencia, la Representación Social de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres presentó los datos de prueba recabados, mismos que fueron valorados por la autoridad judicial para determinar la probable participación del imputado.

El 30 de junio de 2026, la Jueza de Control dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio y prevaleció la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure el procedimiento.

La autoridad judicial concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará con las diligencias necesarias para fortalecer el proceso penal.

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