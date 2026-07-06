Alumna BUAP gana dos “Cubos de Oro” de la Unión Internacional de Arquitectos

Fabiola Bernardina Herrera Rivas, estudiante del Doctorado en Procesos Territoriales de la Facultad de Arquitectura de la BUAP, fue galardonada con el Premio Cubos de Oro en las categorías de Medios Escritos (por el proyecto “La casita de tierra, tejiendo la arquitectura y el patrimonio”) y Medios Audiovisuales (por “Piecitos a la obra, semillero de investigación”), representando a México ante la Unión Internacional de Arquitectos.

Ambas propuestas se desprenden de su tesis en curso, dirigida por los doctores Adriana Hernández Sánchez y Christian Enrique De La Torre Sánchez, académicos de la facultad.

La investigadora explicó que generalmente al hablar de arquitectura se piensa en edificaciones y personas adultas, pero es fundamental involucrar a los niños en los procesos arquitectónicos para potenciar sus habilidades y compromiso con la preservación de entornos ambientales y patrimoniales.

“El vínculo entre arquitectura y niñas y niños es trascendental para formar actores sociales desde edades tempranas con capacidades dirigidas a comprender, valorar, participar, transformar y crear de manera consciente sus entornos arquitectónicos, patrimoniales, sustentables, inclusivos y socioculturales”, destacó.

El proyecto se centra en la construcción con adobe, una técnica vernácula que utiliza piedra, tierra, muros de adobe, estructuras de madera y teja plana, así como el cuezcomate (granero abombado de barro, piedra y paja) en los patios.

Los habitantes de la comunidad de Metepec, Morelos, guiaron la enseñanza a 20 o 25 niños por sesión durante aproximadamente un año, con 13 talleres y 20 actividades sobre los elementos de la vivienda, donde el patio resultó ser el espacio más significativo para los infantes por ser el lugar de juego.

Herrera Rivas expresó su satisfacción por el reconocimiento, que le permitió dar a conocer su proyecto y visibilizar la importancia de vincular a los niños con la arquitectura. La convocatoria de los Premios Cubos de Oro fue emitida por el Comité de Arquitectura y Niños de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM), y los galardones se entregaron en la CXIX Asamblea Nacional de esta federación en Aguascalientes.

Estos premios trienales buscan promover la educación arquitectónica para niños y jóvenes, animando a las futuras generaciones a participar activamente en la creación de entornos más sostenibles e inclusivos. La estudiante espera continuar colaborando en diferentes espacios y escalar su proyecto a nivel estatal o regional.

Te recomendamos: