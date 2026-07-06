Ayuntamiento de Puebla realiza jornada de limpieza en la 2 Oriente

Como parte de las acciones preventivas ante las continuas lluvias registradas en la capital, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia, realizó una jornada de limpieza en la 2 Oriente, donde se retiraron residuos sólidos para prevenir afectaciones por su acumulación.

Estas acciones favorecen el libre flujo del agua, reducen el riesgo de encharcamientos y contribuyen a mantener en mejores condiciones esta vialidad, brindando mayor seguridad a peatones y automovilistas que transitan diariamente por la zona.

Por instrucciones del alcalde, Pepe Chedraui, el Organismo de Limpia mantiene acciones permanentes de limpieza y atención en puntos estratégicos de la capital durante la temporada de lluvias.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso de fortalecer las acciones preventivas para brindar atención oportuna y preservar el bienestar de las y los poblanos.

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