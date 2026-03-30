Presentan tomo de revista Cuetlaxcoapan dedicado al papel de las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, presentó el tomo 45 de la revista Cuetlaxcoapan, una edición dedicada a reconocer y visibilizar el papel de las mujeres en la historia y el desarrollo de la capital poblana.

A través de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, a cargo de Aimeé Guerra, esta publicación reúne nueve artículos que abordan distintas perspectivas sobre la participación de las mujeres en la construcción social, cultural e histórica de Puebla.

Asimismo, el número incluye una fotogalería a cargo de la reconocida fotoperiodista poblana Mireya Novo, quien aporta una mirada sobre la presencia femenina en distintos ámbitos.

Por su parte, Aimée Guerra Pérez, titular de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, destacó que la revista cumple 12 años de publicarse y distribuirse gratuitamente. Agradeció a las y los autores por sumarse de esta edición especial, y afirmó que, desde la Gerencia, continuarán realizando acciones y programas que fortalezcan el valor patrimonial que tiene nuestra capital.

A su vez, Zaira González Gómez, secretaria de las mujeres, resaltó la publicación de esta edición en el marco del mes de marzo, dedicada a mujeres de la capital poblana y agradeció estos espacios para reconocer el papel de las mujeres en todos los ámbitos.

Como parte de esta edición especial, se cuenta con la participación de Zaira González, titular de la Secretaría de las Mujeres, quien presenta el proyecto “Mujeres Imparables”, el primer micrositio con perspectiva de género del municipio de Puebla, orientado a fortalecer la visibilización y el acceso a información para las mujeres.

La presentación se llevó a cabo en el Patio de Palacio Municipal, donde la ciudadanía se dio cita para escuchar directamente a las autoras y conocer de primera mano los contenidos de esta nueva edición.

Se invita a la ciudadanía a adquirir de manera gratuita este ejemplar en bibliotecas públicas del Gobierno Municipal, en el módulo de turismo municipal, así como en las instalaciones de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, ubicadas en la Privada 16 de Septiembre 1506, colonia El Carmen, además, este número y los 44 anteriores se encuentran también disponibles de manera digital en el micrositio centrohistorico.pueblacapital.gob.mx

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