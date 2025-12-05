SSC Puebla da a conocer el Comité Municipal de Emergencias

Como parte de las acciones encaminadas a salvaguardar la integridad de las y los habitantes de la capital del Estado y dando seguimiento puntual a las indicaciones del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Dirección de Protección Civil Municipal, se presentó el “Comité Municipal de Emergencias”.

El objetivo de esta estrategia, integrada por las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad y en coordinación interinstitucional con los órdenes de Gobierno Federal y Estatal, así como la Sociedad Civil, es establecer un sistema efectivo para dirigir al capital humano en la administración y control de recursos materiales y técnicos, en emergencias mayores y desastres, por fenómenos perturbadores, mediante un Comando Unificado.

Este Comité, detalló el director de Protección Civil Municipal, César Orlando Flores Sánchez, busca actuar de manera oportuna durante y después de emergencias que requieran la intervención de personal capacitado y donde exista un riesgo para quienes habitan la capital del Estado, en materia de seguridad y protección civil, a fin de garantizar una intervención efectiva.

Estas acciones de reacción inmediata, encabezadas por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, refrendan el compromiso de seguir trabajando para brindar esquemas de protección en situaciones que vulneren la tranquilidad de las familias poblanas.

El Comité se presentó este jueves, en el Teatro de la Ciudad, al que asistieron Franco Rodríguez Álvarez, secretario general de Gobierno Municipal; Francisco Antonio Enrique Rojas, comandante de la XXV Zona Militar; licenciada Mara Yolanda Aguilar Ponce, subdirectora de Vinculación y Gestión Institucional, en representación de Enrique Guevara Ortiz, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); el teniente coronel Manuel Micet Blanco, en representación del coordinador estatal de Guardia Nacional (GN).

Además de Ana Mariela Solís Rondero, regidora presidenta de la Comisión de Protección Civil; Dulce María Ruíz Ramírez, secretaria ejecutiva del Ayuntamiento de Puebla; Karina Asunción Romero Sainz, secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano; David Aysa de Salazar, secretario de Movilidad e Infraestructura; y Jesús Alejandro Cortés Carrasco, director general del DIF Municipal; Rubén Borau García, director de Gestión de Riesgos en Materia de PC; y Anel Nochebuena Escobar, del Instituto Municipal de Arte y Cultura; además de representantes de Bomberos del Estado, Cruz Roja, SUMA, SERIE 22, Cenegas, S.O.S., Scouts de México y autoridades de Protección Civil de los municipios conurbados.

