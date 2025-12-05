Beneficiarán a 1 millón de estudiantes poblanos con la Beca Rita Cetina en 2026

El próximo año, cerca de un millón de estudiantes de primaria y secundaria en Puebla serán beneficiados con el programa federal “Beca Rita Cetina”, al integrarse 350 mil nuevas niñas y niños; así lo anunció el secretario de Educación Pública del Gobierno de México, Mario Delgado Carrillo.

Además, destacó el apoyo del gobernador Alejandro Armenta y de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, para que Puebla se convierta en el primer estado en completar la estrategia nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, que atiende, a través de 42 brigadas, a casi 700 mil niñas y niños con medición de sobrepeso, revisión bucal y agudeza visual.

El mandatario reafirmó su compromiso con un trabajo coordinado con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con programas que priorizan el bienestar, la educación y la salud de niñas, niños y jóvenes.

El gobernador Alejandro Armenta resaltó que el mobiliario entregado a primarias indígenas, telesecundarias y secundarias generales mejora las condiciones de miles de estudiantes en la capital poblana, San Pedro y San Andrés Cholula.

Finalmente, el director de la Escuela Primaria Bilingüe Quetzalcóatl, Sergio Ibáñez, señaló que contar con mobiliario digno mejora el trabajo docente y el aprendizaje del alumnado. Agradeció a Pemex y al gobernador Alejandro Armenta por la entrega de equipamiento.

Te recomendamos: