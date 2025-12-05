Zacatlán instala 2 geomembranas para productores en Xoxonacatla

La presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, sigue impulsando el crecimiento y desarrollo del campo, por lo que este día supervisó la instalación de 2 geomembranas en la comunidad de Xoxonacatla, para beneficiar a productores de berries y de otros frutos.

La alcaldesa zacateca refirió que la cosecha del agua fue una de sus propuestas de campaña, ya que contribuye al medio ambiente, pero también permite el crecimiento económico, así como el bienestar de la población, ya que de ahora en adelante, los productores no tendrán que preocuparse por el abasto del vital líquido durante la época de sequía.

Estas geomembranas beneficiarán a 100 personas en total, quienes se dedican a la siembra de berries en esta zona del municipio. Cada geomembrana u olla captadora de agua tiene una capacidad para 400 mil litros de agua, lo que contribuirá al riego.

Finalmente, don Servando Luna, quien es uno de los productores beneficiados, agradeció a la presidenta municipal por el impulso que le está dando al campo, ya que está atendiendo a sus necesidades para generar bienestar, desarrollo económico y empleo.

Te recomendamos: