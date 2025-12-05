IBERO Puebla diagnostica problemas socioemocionales en Zacatlán

En congruencia con la vocación jesuita de amar y servir, siempre poniendo los conocimientos al servicio de la sociedad, integrantes del Departamento de Ciencias de la Salud de la IBERO Puebla presentaron resultados de un diagnóstico comunitario realizado en Zacatlán, como parte del convenio firmado entre la Universidad Jesuita y el Gobierno Municipal en julio pasado.

Este acuerdo estableció la colaboración para poner en marcha el Centro de Bienestar y Salud Socioemocional, así como abrir espacios de prácticas profesionales y bolsa de trabajo para la comunidad universitaria. Con ello, se estrecharon lazos entre ambas comunidades para brindar oportunidades de aprendizaje al alumnado, lo que dio la posibilidad a que la Universidad se involucrara con las y los zacatecos en este estudio de bienestar mental y emocional.

El diagnóstico estuvo a cargo de la Dra. Erika Escalante Izeta, coordinadora de la Maestría en Desarrollo Humano, y la Dra. Gabriela González Ruiz, coordinadora de la Maestría en Psicoterapia y del Doctorado en Investigación Psicológica. El estudio identificó problemáticas, factores de riesgo y elementos protectores relacionados con la salud socioemocional en cuatro regiones: Zacatlán Centro, Atzingo, San Miguel Tenango y Camotepec, con la participación de jóvenes, docentes, mujeres emprendedoras, líderes comunitarios y otros actores locales.

Entre los principales problemas se detectaron violencia, estrés, ansiedad, depresión, baja autoestima, conductas adictivas y aislamiento social. Se señalaron causas asociadas con dificultades de comunicación, baja expresión afectiva, falta de empatía y diferencias de género. A esto se suman riesgos como inseguridad, baja infraestructura social, economía limitada, uso excesivo de tecnología y debilitamiento del vínculo con el entorno natural.

En este mismo estudio, la voz de la comunidad fue muy relevante, pues se identificó que los mayores problemas para las personas jóvenes son las adicciones, los riesgos digitales y la turistificación, ya que al menos los fines de semana les es imposible utilizar los mismos espacios de su localidad. Ante esto, las y los zacatecos propusieron la organización vecinal, el fortalecimiento de las habilidades sociales y la autogestión de las emociones.

El estudio permitió elaborar una propuesta de programa de promoción de la salud socioemocional con enfoque comunitario, interdisciplinario e intersectorial, en el que se plantea un modelo de casas para la promoción de la salud socioemocional, con una casa raíz en la cabecera municipal y casas semilla distribuidas en distintas localidades mediante brigadas de trabajo. La iniciativa contempla cuatro ejes: Escuela de Cuidadores; Capacitación en Salud Socioemocional; Caravanas de Bienestar; y Comunicación Social para la Salud.

El programa iniciará en 2026 con la puesta en marcha de la Casa Raíz, y en 2027 se consolidará una red municipal de promotores de salud socioemocional. Este trabajo refleja el compromiso de la IBERO Puebla con la construcción de entornos comunitarios que favorezcan el bienestar integral.

