Neymar Jr. estalla por confusión arbitral durante derrota del Santos

El delantero Neymar Jr. protagonizó un momento de tensión durante la derrota del Santos FC ante el Coritiba FC, luego de enfurecerse por un error arbitral durante una sustitución.

El incidente ocurrió al minuto 64, cuando el cuarto árbitro mostró equivocadamente el dorsal 10 del brasileño mientras el atacante recibía atención médica por molestias en el gemelo.

Previamente, el cuerpo técnico del Santos FC había informado que el jugador sustituido sería el defensa argentino Gonzalo Escobar para permitir el ingreso del delantero Robinho Jr.

Al percatarse del error, Neymar Jr. corrió hacia el cuarto árbitro, tomó el documento entregado por su club y lo mostró con molestia frente a las cámaras de televisión.

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El exjugador del FC Barcelona continuó reclamando tras la reanudación del partido y el árbitro central terminó por amonestarlo debido a sus protestas desde la banda.

La frustración del futbolista carioca aumentó porque el Santos ya perdía 0-3 frente al Coritiba en el Neo Química Arena de São Paulo desde la primera mitad del encuentro.

La derrota llegó además en la víspera de que el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, anuncie la convocatoria para el Mundial de 2026, donde busca asegurar un lugar.

Con el silbatazo final, la afición local abucheó al equipo, mientras el futbolista brasileño abandonó el terreno rumbo a los vestidores tras una nueva derrota del conjunto paulista.

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