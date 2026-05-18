Paul McCartney presenta adelanto de su nuevo álbum en SNL

La leyenda de The Beatles, Paul McCartney, regresó al escenario de Saturday Night Live durante el cierre de la temporada 51, donde presentó un adelanto de su próximo álbum “The Boys of Dungeon Lane”.

El músico británico abrió su actuación con “Days We Left Behind”, tema inédito inspirado en recuerdos de su infancia en Liverpool y en lugares vinculados con su etapa junto a John Lennon y Forthlin Road.

Paul McCartney explicó que gran parte del nuevo disco aborda memorias de Liverpool, incluida una referencia a Forthlin Road, calle donde vivía John Lennon durante los primeros años de The Beatles.

“The Boys of Dungeon Lane” será el decimoctavo álbum como solista del cantante y fue producido por Andrew Watt, reconocido por colaborar con artistas internacionales de distintos géneros musicales.

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El nuevo material también incluirá un dueto entre Paul McCartney y otro exbeatle, Ringo Starr, titulado “Home to Us”, marcando una nueva colaboración entre los antiguos integrantes de The Beatles.

Para su segunda interpretación en el programa, el multiinstrumentista británico y su banda tocaron “Band on the Run”, uno de los mayores éxitos de su segunda banda, Wings, durante la década de los setenta.

La presentación contó además con la participación especial de Chad Smith, baterista estadounidense del grupo Red Hot Chili Peppers, quien acompañó al músico durante parte del espectáculo.

Cuando los créditos finales comenzaban a aparecer, Paul McCartney sorprendió al público con una interpretación adicional de “Coming Up”, canción incluida originalmente en su álbum McCartney II de 1980.

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